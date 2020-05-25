Украина: адаптивный карантин в действии

25.05.2020, 22:06, Новости дня

КИЕВ – В Украине продолжается процесс ослабления карантина: в стране с 25 мая возобновляется работа метрополитенов и детских дошкольных учреждений.

Как сообщает Правительственный портал органов исполнительной власти, этот процесс начался с 22 мая во всех областях страны, где вводятся условия адаптивного карантина.

Они предусматривают ослабление противоэпидемиологических норм на территории регионов, где количество выявления «новых случаев COVID-19 за последние семь дней на сто тысяч населения составляет менее двенадцати лиц на сто тысяч населения».

Украинская пресса пишет о том, как в трех украинских городах – Киеве, Харькове и Днепре 25 мая заработали метрополитены.

«На предприятии заявили, что пускать в метро будут только пассажиров в масках и респираторах. Объявления с таким же содержанием появились и на входах на станции», – сообщает сайт kh.vgorode.ua о работе харьковского метро, которое ушло на карантин 17 марта. Интернет-издание Украинская правда пишет, что станции киевского метрополитена начали работать по обычному графику. Как сообщает сайт телеканала 112.Украина, цитируя слова председателя Киевской областной государственной администрации Василия Володина, в Киевской области с 26 мая будет ослаблен карантин, будет разрешена работа городского, междугородного и областного транспорта, работа детсадов, отелей.

Поэтапный план выхода из карантина

В эфире канала «Украина 24» главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко 25 мая сказал, что стране «грозит новая волна коронавируса COVID-19, есть только два обстоятельства, которые позволят ее избежать»

«Эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому разработан поэтапный план выхода. […] Главная задача – соблюдать противоэпидемические требования. Если мы будем придерживаться этих требований, мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется. Она может совпасть с другими волнами острых респираторных заболеваний, таких как грипп или аденовирусная инфекция. Тогда будет достаточно сложно управлять такими ситуациями», – рассказал Виктор Ляшко.

Решением украинского правительства карантинные меры в стране были введены с 12 марта 2020 года.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 25 мая в Украине было 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациентов выздоровели.

Пресс-служба президента Украины 25 мая сообщает, что государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» до конца текущей недели должно заключить первые соглашения по закупке средств индивидуальной защиты для украинских медицинских учреждений.

Для этих целей выделено почти три миллиарда гривен (около 111,1 миллионов долларов – Т.Б.), а ежемесячная потребность для закупки необходимых средств для всей Украины составляет примерно 750-760 миллионов гривен.

Также в мае по всем регионам Украины были распределены средства защиты, доставленные несколькими партиями из Китая за счет государственных предприятий, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что с момента вспышки пандемии COVID-19 США предоставили Украине гуманитарную помощь, оборудование и техническую поддержку на сумму 14,5 миллионов долларов. Об этом говорится 14 мая в видеообращении посольства Соединенных Штатов в Украине в Фейсбуке.

«Украина, Соединенные Штаты и весь мир ведут беспрецедентный бой против пандемии COVID-19, и Соединенные Штаты стоят на передовой в предоставлении поддержки странам во всем мире для преодоления этой смертельной угрозы», – отметила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Эксперты по-разному оценивают первые итоги ослабления карантина, но сходятся в одном – он позволил власти контролировать ситуацию вокруг вспышек COVID-19.

Карантин и европейские традиции в Украине

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний считает, что Украина следовала европейским тенденциям, и карантин в условиях коронавирусной инфекции был необходим.

«Нам нужно было время для мобилизации медицинской структуры, которая не очень хорошо работала. Теперь страна обеспечена антисептиками и средствами защиты и готова к адаптивному карантину, о котором говорят в правительстве. Постепенное ослабление карантина понятно – экономика начала буксовать, у людей нет денег, нужно чтобы заработала экономика», – говорит Тарас Загородний корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что «адаптивный формат» карантина позволит эффективно, без вреда для экономики, на местном уровне бороться со вспышками коронавирусной инфекцией.

«Мы видим, что сегодня некоторые области не выходят из карантина, в том время, как в Киеве запускают метро, а в области готовятся к запуску общественного транспорта. Например, в Черновицкой области карантинные меры не ослаблены, поскольку этот регион сильно пострадал от COVID-19», – утверждает Тарас Загородний.

По его словам, медицинская реформа, запущенная несколько лет назад, не смогла создать в отрасли необходимые механизмы противодействия экстренным вызовам.

«И действия команды президента Владимира Зеленского, остановивших эту реформу, правильные, потому что такая реформа не может спускаться административными методами. Ее нужно было реализовывать год-два в отдельных областях в пилотном режиме», – подчеркивает Тарас Загородний.

Карантин выдержали

Экономист Алексей Лупоносов считает, что не все правительственные меры в период карантинных условий можно называть адекватными, но, тем не менее, украинцы выдержали введенные ограничения.

«Если речь идет о мегаполисах, где невозможно контролировать человеческие потоки – нет у нас таких систем, которые позволяют контролировать каждую персону, то двухмесячные мероприятия, связанные с ограничением передвижения в метро и общественном транспорте возымели свое действие», – говорит Алексей Лупоносов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Сегодня власть, по его словам, должна ответить обществу, почему многие граждане сидели в дома, одевали маски, не ходили на работу, проявляя только собственную инициативу.

«И непонятно почему все это время чиновники получали зарплаты, а мелкий бизнес не получал поддержки. И сегодня, спустя три месяца с начала карантина, не все мелкие предприниматели вернутся к работе, еще предстоит увидеть, кто обанкротился», – отмечает Алексей Лупоносов.

Инициативу простых украинцев, их самоизоляцию, он называет подготовкой к ответным действиям власти, которая должна показать свои возможности в борьбе с пандемией, продемонстрировать желание помогать тем, кто нуждается после ослабления карантина.

«Люди дали возможность государству подготовиться к борьбе с коронавирусом, и есть надежда, что государство сделает все то, что обещало. Если выяснится, что государство только делало вид, что оно готовилось к борьбе с коронавирусом, а на самом деле не создавались новые койко-места, все так же нет лекарств, средств защиты, нет обеспечения медицинских служб, то тогда народ должен спросить, почему мы взяли на себя эти жертвы, и сидели дома, проедая свои средства?» – утверждает Алексей Лупоносов.

Он говорит, что в Киеве в прошедшее воскресенье было зарегистрировано пятьдесят новых случаев заражения коронавирусом, что может свидетельствовать о недостаточной работе медицинских служб по выявлению цепочек распространения вируса.

Эффект домино

Карантинные мероприятия в Украине – это копия европейских инициатив во время пика пандемии коронавируса, считает политолог Олег Постернак.

«Глобально карантинные мероприятия стали последствием эффекта домино после введения ограничений в странах Европы. Если бы Украина не ввела в марте карантин, нас бы, явно, критиковали во Всемирной организации здравоохранения, общественное настроение было бы напряжено, была бы критика власти Зеленского, и это негативно бы отразилось на электоральных рейтингах президента», – говорит Олег Постернак корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что сегодня, по статистике, каждый пятый украинец может потерять работу, а мелкий и средний бизнес наиболее пострадали во время карантина.

«Сегодня карантин стал «фиговым листком», которым можно было прикрыть хоть какие-то действия власти. Если Россия вводит систему электронного контроля за передвижением заболевших коронавирусом, то у нас хорошо получается пиариться на том, что мы остановили мелкий и средний бизнес. И если власть думает, что мелкие предприниматели заработают снова по щелчку пальцев без помощи государства, то они ошибаются», – отмечают Олег Постернак.

За месяцы, проведенные в карантине, украинцы, по его словам, научились экономить и тратить деньги только на самое необходимое.

«Не исключено, что осенью будет вторая волна карантина, и в условиях, когда действия власти по отношению к своим гражданам иначе, как замыливанием глаз не назовешь, простые граждане самостоятельно для себя выбирают путь экономии, отказываются от ненужных покупок, понимают, что какие-то вещи еще могут послужить», – отмечает Олег Постернак.