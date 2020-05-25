 

Times – «чернокожие не голосуют за Трампа» — Байдена подловили на расистской оговорке

25.05.2020, 21:55, Новости дня

Команда Дональда Трампа решила подзаработать политические очки на «оговорке» Джо Байдена, выставив его расистом в одном из своих рекламных роликов. Причиной стало заявление политика о том, что афроамериканцы, которые размышляют о голосовании за действующего президента, «не являются чернокожими», пишет The Times.


Reuters

Предвыборный штаб Дональда Трампа решил подзаработать политический капитал на «оговорке» Джо Байдена. Политик заявил, что афроамериканцы, которые подумывают о том, чтобы проголосовать за действующего президента, «не являются чернокожими», пишет The Times.   

Этот комментарий попал в выпущенный республиканцами рекламный ролик, посвящённый чернокожим сторонникам Трампа. В видео широко осуждалось прошлое бывшего вице-президента, в том числе его сильно преувеличенные утверждения об участии в движении за гражданские права.  

Затем в ролике был показан отрывок интервью рэпера Канье Уэста, который время от времени поддерживает Трампа. «Нет ничего более расистского, чем человек, который заявляет, что я должен выбирать что-либо, исходя из моей расы», — говорит он. Реклама завершается текстом: «Джо Байден: Лживый. Надменный. Расистский».

По некоторым данным, команда Трампа собирается вложить $1 миллионов в эту рекламу, которая будет транслироваться по всей стране. Сторонники главы Белого дома  также планируют выпустить в «колеблющихся» штатах ещё один ролик. Он призван напомнить о роли Байдена в принятии спорного закона о преступлениях 1994 года, который, по словам активистов, привёл к массовым арестам чернокожих американцев.

Байден выступил с наделавшим шуму заявлением в эфире радиопередачи The Breakfast Club. «Если вам трудно определиться, за кого голосовать  меня или Трампа, то вы не чернокожий», — заявил он. «Это не имеет никакого отношения к Трампу. Всё дело в том, что я хочу, чтобы моё сообщество что-то получило», — парировал ведущий программы Ленард МакКелви.

Позже Байден принёс извинения за свои слова и признал, что вёл себя «не слишком галантно». «Мне известно, что звучат комментарии, будто я воспринимаю голоса афроамериканцев как должное. Но это абсолютная неправда», — подчеркнул он.

Трамп надеется увеличить долю голосов чернокожих, которая на прошлых выборах составила 8%. В феврале во время «Суперкубка» его штаб потратил миллионы на 30-секундную рекламу, в которой рассказывалось, что президент смягчил наказание афроамериканке, приговорённой к пожизненному заключению, отмечает The Times.



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