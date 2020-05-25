Заммэра Ефимов: в Москве пока не работают порядка миллиона человек

25.05.2020, 21:54, Новости дня

15% московской экономики в условиях пандемии коронавируса COVID-19 практически не работает или работает в ограниченном режиме. В Москве не работает порядка миллиона человек из-за введенных ограничений, сообщил в интервью каналу "Россия 24" заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Масштабы экономических потерь бюджета Москвы, по мнению заммэра, можно будет оценить только в июле. В Москве приняты три антикризисных пакета по поддержке бизнеса. Пока принятия четвертого пакета не предполагается, так как надо оценить, как действуют уже введенные меры.

С 29 марта в Москве действует режим ограничений. В российской столице не работают магазины кроме продуктовых, закрыты салоны красоты и парикмахерские, театры, рестораны, кафе, фитнес-центры. Также запрещено посещение парков и развлекательных мероприятий. В московском метро и наземном общественном транспорте действует перчаточно-масочный режим. Также перчатки и маски обязательны при посещении магазинов и других общественных мест.

12 мая в столице возобновили работу промпредприятия и стройки. При этом на работающих предприятиях обеспечивается строгий санитарный режим. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 многофункциональных центров госуслуг "Мои документы".

С 1 июня начнут работу санатории и пансионаты с медицинской лицензией. Также откроются реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия объекты розничной торговли, а также компании, оказывающие услуги по медицинской лицензии.

Рестораны в Москве нужно открывать после того, как заработают непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг, отметил Владимир Ефимов. Он обещал внимательно изучить этот вопрос вместе с Роспотребнадзором.