Запреты и нововведения: Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поездам и электричкам

25.05.2020, 21:54, Новости дня

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для поездов и электричек на время выхода из режима ограничений. В них ведомство не прописывает дистанционную рассадку пассажиров, а также обязательное ношение масок и перчаток для поездов дальнего следования.

В поездах должен будет осуществляться визуальный контроль за состоянием здоровья пассажиров при посадке. Также необходимо обеспечить измерение температуры в пути следования два раза в сутки. Кроме того, нужно проводить влажную уборку дважды за 24 часа с обеспечением дезинфекции всех ручек в вагоне. Отмечается, что журналы в поезде на время выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом, запрещены.

Роспотребнадзор рекомендует запретить разносную торговлю в пригородных поездах. Кроме того, советуется пресекать игру на музыкальных инструментах и не пускать в электрички людей, которые не соблюдают правила гигиены и имеют пачкающую одежды. Об этом говорится в рекомендациях, приведенных на сайте ведомства.

На вокзалах советуют предусмотреть помещения для изоляции пассажиров с подозрением на наличие инфекционного заболевания. При перевозке организационных групп детей их следует разместить в выделенной зоне в зале ожидания без контакта с другими пассажирами. Если у несовершеннолетнего обнаруживают признаки болезни, его необходимо изолировать в отдельном купе и вызвать скорую. В том случае, если у ребенка резко ухудшается состояние, поезд обязан остановиться вне графика на ближайшей станции для вызова медиков.

Роспотребнадзор рекомендует минимизировать приготовление блюд из продовольственного сырья, исключить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах при работе на вынос, а также выдавать пассажирам антисептики для обработки рук. Пассажирам должны выдавать санитайзеры.

Ранее в Министерстве иностранных дел порекомендовали воздержаться от поездок за рубеж. При этом стало известно, что с 1 июня начнут поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма.