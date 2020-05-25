Последний звонок: донские выпускники прощаются со школой

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25.05.2020, 21:54, Новости дня

Для тысяч донских старшеклассников сегодня звучат онлайн последние звонки. В ряде школ торжественные мероприятия прошли уже 23 мая. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, праздник Последнего звонка пронесется по региону до конца мая.

Из-за эпидемии COVID-19 выпускники-2020 вынуждены прощаться со школой в режиме онлайн. Глава Минобра Ростовской области заверила, что организаторы стараются проводить виртуальное мероприятие эмоционально ярко и торжественно, а поздравительные слова — всегда трогают душу.

Как передает ГТРК "Дон-ТР", в этом году школу заканчивают более 40 тысяч девятиклассников и более 16,6 тысяч одиннадцатиклассников. Несмотря на режим ограничений, ребята наряжаются в парадную форму и в режиме видеотрансляции празднуют вместе с учителями.

Ранее сообщалось, что последний звонок у всех российских школьников проходит онлайн. Минпросвещения организовало для выпускников поздравительный онлайн-марафон. В рамках виртуального мероприятия ребята делятся школьными фотографиями, а также выходят на балконы позвонить в колокольчик, передает "Интерфакс". Совместно с телеканалом "Россия 1" в соцсетях прошел флешмоб "Последний звонок", отметили в министерстве.

Текст:

ГТРК "Дон-ТР"



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