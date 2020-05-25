 

Ученые: Риски диабета после беременности может предсказать анализ крови

25.05.2020, 21:53, Разное

Ученые, представляющие Торонтский университет (Канада), смогли разработать простой тест, позволяющий предсказать вероятность развития диабета после беременности с помощью анализа крови. Благодаря инновации женщины из группы риска могут избежать опасного заболевания.
У представительниц прекрасного пола гестационный диабет развивается только в период беременности и после родов он обычно проходит. Он способен повышать возможность появления сахарного диабета 2 типа в будущем на 30-50%. Большинство женщин не обращают внимание на риски развития болезни, заботясь о здоровье ребенка.

Глава научной работы Майкл Уилер, являющийся профессором физиологии медицинского факультета Торонтского университета, пояснил о существовании дисрегуляции метаболитов, возникающей у женщин, столкнувшихся с диабетом сразу после родов. Ее наличие указывает на проблему, которая может быть обнаружена в организме.

При помощи обнаруженного в крови женщин метаболита T2D специалисты имеют возможность предсказать вероятность появления диабета 2 типа более чем с 85%-й точностью. Для того, чтобы сделать такие выводы, пришлось проанализировать образцы крови 1033 пациенток, имеющих гестационный диабет. Акцент был сделан на данных 2008-2011 годов. После исследователи сравнивали показатели здоровых женщин и тех, кто был в зоне риска.



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