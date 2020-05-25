Небензя заявил о создании Вашингтоном протектората на Украине

25.05.2020, 21:48, Новости дня

Недавняя публикация разговора экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего украинского президента Петра Порошенко показала, что Вашингтон фактически создал из Украины протекторат, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«На хребте Евросоюза (в 2014 году, после событий майдана) на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей. Как утверждается, на них на тот момент президента Украины Петр Порошенко разговаривает с Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. Деркач заявил, что эти записи «свидетельствуют о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне».

На записях Байден предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Позже сам Порошенко назвал записи сфабрикованными, однако суд в Киеве обязал офис генпрокурора Украины провести расследование о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина.