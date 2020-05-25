 

Volvo запустил в РФ новый бренд

25.05.2020, 21:48, Новости дня

Шведский автоконцерн Volvo запустил в РФ новый бренд Recharge, в который включены электрифицированные версии моделей Volvo, говорится в сообщении компании.

«В РФ в 2020 году Volvo Recharge будет представлен двумя моделями, оснащенными силовой установкой Twin Engine plug-in hybrid: Volvo ХС90 Т8 и Volvo XC60 T8. В 2021-2025 годах линейку ждет дальнейшее расширение», – приводит сообщение концерна ТАСС.

В компании заявили, что дилерские центры будут оснащены зарядными станциями для развития инфраструктуры электрифицированных автомобилей.

«Исходя из наших стратегических целей, мы имеем абсолютно четкие намерения занять уверенные позиции на рынке премиальных автомобилей, использующих электрическую энергию. Оснащение наших дилерских центров зарядными станциями – не просто необходимая, а ключевая составляющая данного процесса», – сообщил президент и генеральный директор Volvo Car Russia Мартин Перссон.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Volvo Group и автопроизводитель Volvo Cars были вынуждены прекратить производство на несколько недель из-за нехватки запчастей и проблем с цепочками поставок в других странах Европы. 



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