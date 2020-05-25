Небензя: Соглашение об ассоциации Украины с ЕС стало детонатором Майдана

25.05.2020, 21:48, Новости дня

Соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза стало, по сути, детонатором Майдана, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Дипломат напомнил, что в 2009 году Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство», которое «фактически перечеркнуло действовавший в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, что наши общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС», передает РИА «Новости».

«Венцом этого партнерства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором Майдана», – сказал Небензя.

Кроме того, выступая в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», Небензя также заявил о создании Вашингтоном протектората на Украине.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о грандиозном скандале между Украиной и США.