 

У окраски гадюк были обнаружены новые функции

25.05.2020, 21:45, Новости дня

Специалисты обнаружили, что зигзагообразный узор на спине обычных европейских гадюк способен не только скрыть их от окружающих, но создать оптические иллюзии, мешающие хищникам поймать змею.

Ученые выяснили, что защитная окраска животных может быть многофункциональной. Зигзагообразные узоры на спине гадюк оказались способными защищать их от атак хищников, а также порождать оптические иллюзии, которые связаны со слиянием быстро движущихся полосок.

Окраска из чешуи помогает пресмыкающимся сливаться с лесной подстилкой и скрывать себя от внимания жертвы. По мнению ученых, яркие узоры также предупреждают хищников, которые пытаются атаковать змею. Быстрое движение змей порождает эффект под названием “слияние мельканий”. Это особый психофизический эффект, который позволяет не воспринимать мерцаний любого источника света или объекта.



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