Эдемский сад мог существовать и для животных

25.05.2020, 21:45, Новости дня

По мнению палеонтологов, Эдемский сад, который находился на территории Пиннакл-Пойнт, мог существовать и для животных.

Во время исследования ученые провели анализы сравнения останков зубов древних травоядных животных. Это помогло ученым установить, что животные, которые обитали на этой территории, хорошо себя чувствовали в богатой и разнообразной экологической системе.

Изотопный анализ углерода и кислорода в зубной эмали останков травоядных животных позволил предположить, что они употребляли травы, которые могли произрастать в большом количестве по причине обильных осадков. По мнению ученых, животные могли предпринимать дальние миграции между восточным побережьем в зоне летних осадков, а также западным побережьем в зоне зимних осадков. Но выяснилось, что большая часть животных прекрасно себя чувствовала на территории экосистемы Пиннакл-Пойнт, где было достаточно пищи и воды.