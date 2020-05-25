Эдемский сад мог существовать и для животных

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25.05.2020, 21:45, Новости дня

По мнению палеонтологов, Эдемский сад, который находился на территории Пиннакл-Пойнт, мог существовать и для животных.

Во время исследования ученые провели анализы сравнения останков зубов древних травоядных животных. Это помогло ученым установить, что животные, которые обитали на этой территории, хорошо себя чувствовали в богатой и разнообразной экологической системе.

Изотопный анализ углерода и кислорода в зубной эмали останков травоядных животных позволил предположить, что они употребляли травы, которые могли произрастать в большом количестве по причине обильных осадков. По мнению ученых, животные могли предпринимать дальние миграции между восточным побережьем в зоне летних осадков, а также западным побережьем в зоне зимних осадков. Но выяснилось, что большая часть животных прекрасно себя чувствовала на территории экосистемы Пиннакл-Пойнт, где было достаточно пищи и воды.



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