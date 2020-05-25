 

Планы Украины продавать ракетные двигатели в США назвали нереализуемыми

25.05.2020, 21:30, Новости дня

Украинские предприятия могут создать двигатель для первой ступени американской ракеты Antares, однако на это потребуется время, и США вряд ли охотно начнут их использовать, сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«С технической точки зрения это нереализуемо. Дело в том, что сделать они двигатель сделают, но для этого же требуется очень много времени и требуются большие финансы. Двигатель такой мощности, это очень непростая штука. Даже при самых ударных работах это пять лет только чтобы его разработать и испытать», – передает его слова РИА «Новости».

Моисеев добавил, что создание двигателя не означает, что его сразу начнут использовать – уже долгое время американцы ставят на первую ступень ракет Antares российские РД-181. По его словам, космонавтика – это достаточно консервативная отрасль, и в ней действует принцип «Если что-то работает, то лучше не трогать».

Эксперт также выразил мнение, что санкции не играют большой роли при заключении американской компанией контрактов с российским предприятием.

«Сейчас 181-й двигатель закупают. Американское руководство на это никак не реагирует и никакой критики в адрес Northrop Grumman не звучит. Значит, они, видимо, считают, раз фирма частная, пусть сотрудничает на свой страх и риск. Конечно, при обострении обстановки они могут расширить эти санкции, но на горизонте этого не видно», – отметил Моисеев.

Также, напомнил эксперт, США сейчас заняты «импортозамещением» – создают свой двигатель с аналогичными характеристиками.

Речь идет о словах главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова, который заявил, что впервые со времен СССР намерен создать двигатели первой ступени для ракет и составить в этом конкуренцию РФ в рамках американского проекта производства ракет-носителей среднего класса Antares. Он заявил, что украинские двигатели будут дешевле российских на 30%.

Ранее в понедельник Усов также заявил, что украинская ракета «Циклон-4», строительство которой ведется 15 лет, уже никуда не полетит. Он также предупредил, что скоро «окно возможностей» для украинской космической отрасли заканчивается.



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