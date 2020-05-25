 

Bloomberg предрек отказавшейся от карантина Швеции мощнейший кризис

25.05.2020, 21:08, Новости дня

Швеция столкнулась с сильным экономическим спадом и ростом безработицы несмотря на отказ от карантина из-за коронавируса, это может привести к мощнейшему кризису, пишет Bloomberg.

В апреле уровень безработицы в Швеции с учетом сезонных колебаний достиг 7,9%, это выше прогнозов. Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Ухудшение произошло в первую очередь из-за сферы туризма и ресторанов, передает РИА «Новости».

Аналитик Bloomberg Йоханна Йенссон считает, что ситуация может еще ухудшиться – по ее прогнозам, рост безработицы составит 17%, если спрос в ближайшее время не увеличится.

При этом власти страны собираются принять законопроект, по которому увольнять сотрудников станет проще. Инициатива вызвала возмущение в профсоюзах и в оппозиции, которая уже готова объявить вотум недоверия премьеру страны Стефану Левену.

Лидер Умеренной партии Ульф Кристерссон назвал законопроект крупнейшей атакой на трудящихся за десятилетия. Он выразил надежду, что у правительства хватит мудрости в этой сложной ситуации «выбросить  в урну такие предложения».

На прошлой неделе Financial Times также написал, что экономике Швеции, которая отказалась вслед за другими европейскими странами вводить жесткий карантин, это не помогло.



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