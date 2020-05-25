В электричках рекомендовано запретить торговлю и выступления музыкантов

25.05.2020, 21:08, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендует запретить разносную торговлю в пригородных поездах, пресекать игру на музыкальных инструментах и не пускать в электрички людей, не соблюдающих правила гигиены, говорится в сообщении ведомства.

«Запрет на оказание услуг по предоставлению разносной торговли в пути следования, а также на осуществление в пригородных поездах несанкционированной розничной разносной торговли, игры на музыкальных инструментах, нахождение в вагонах поездов лиц, не соблюдающих правила гигиены и в пачкающей одежде, действует в режиме выхода из ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции», – говорится в документе на сайте Роспотребнадзора.

Кроме того, на вокзалах для пассажиров, готовящихся к поездке дальнего следования, должны быть организованы помещения для изоляции пассажиров с подозрением на наличие инфекционного заболевания, дважды в день пассажирам следует измерять температуру.

Добавлен ряд мер при перевозке организованных групп детей. Так, они должны быть размещены в выделенной зоне в зале ожидания без контакта с другими пассажирами, перед посадкой в поезд детям следует измерить температуру. При выявлении признаков инфекционного заболевания ребенок должен быть изолирован в отдельном купе, ему следует вызвать «скорую» на ближайший пункт, где поезд должен остановиться по расписанию.

Уточняется, что при резком ухудшении состояния ребенка (высокая температура, признаки дыхательной недостаточности) поезд должен остановиться вне графика на ближайшей станции для вызова скорой помощи. Измерять температуру детям также следует дважды в день, при завершении поездки не раньше, чем за час до прибытия.

Ранее Роспотребнадзор разрешил снимать ограничения в большинстве регионов России.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова пообещала организовать детский отдых по всем правилам.