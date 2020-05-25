Российских фигуристов решили тренировать за пределами Москвы

25.05.2020, 20:53, Новости дня

Тренер фигуристов Артур Дмитриев заявил, что будет искать возможности для тренировок своей группы вне Москвы.

«Ждем решения, каток нашего (московского) УОР №4 закрыт. Я так понимаю, он будет закрыт как минимум до июля, потому что нас всех в отпуск отправили. Будем искать варианты тренироваться. Может быть, в Подмосковье? Или в другом городе? Знаю, что в некоторых городах катки открылись. В Питере открываются. Но не в Москве», – сказал Дмитриев РИА «Новости».

«По линии сборной у меня [юниорская] пара [Екатерина] Белова/[Дмитрий] Чигирев, но они входят в запасной состав. А в Новогорск пускают только фигуристов основного состава», – отметил он

При этом начало подготовки в условиях распространения коронавируса может быть оправдано при соблюдении мер защиты и профилактики, отметил он.

«В Новогорске ребят закрывают на три-четыре недели без права выхода, насколько я понял. Это нормальная мера для ребят, которым необходимы тренировки. Мне кажется, это правильно. Фигуристам из парного катания восстанавливать элементы придется подольше, чем одиночникам, ведь у нас поддержки и подкрутки есть, выбросы помимо прыжков. Парную работу надо восстанавливать, конечно, как можно скорее», – сказал тренер.

Напомним, часть фигуристов основного состава сборной РФ начали тренироваться в подмосковном учебно-тренировочном центре «Новогорск».

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин доложил, что с 25 мая готовы начать работу базы Новогорск и «Озеро Круглое», а с 1 июня готовы начать работу четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.