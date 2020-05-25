“Все идет тип-топ”: Агата Муцениеце наладила отношения с Павлом Прилучным

25.05.2020, 20:53, Разное

Недавно популярная актриса Агата Муцениеце стала гостьей телепередачи “Ты не поверишь!”, в которой пояснила о динамике развития бракоразводного процесса с супругом Павлом Прилучным. По словам телезвезды, её отношения с мужем определенно “потеплели”.

Примечательно, что процесс расторжения брака звездной пары пока не приостановлен. Тем не менее, учитывая драматизм развития ситуации, имевший место в течение последнего месяца, в настоящее время отношения между бывшими возлюбленными стали теплее. “Диалог налажен, и я надеюсь, что мы вырулим хорошими друзьями. Все потихонечку идет тип-топ”, – описала в эфире выходящей на НТВ телепрограммы текущий статус взаимного общения с Прилучным Муцениеце.

Стоит отметить, что супруги прожили вместе девять лет, и за это время пара успела обзавестись двоими детьми: сыном Тимофеем и дочерью Мией. Их отношения казались идеальными. Однако, около двух месяцев назад актеры вдруг объявили о предстоящем разводе, а в апреле произошел инцидент, результатом которого, по словам красавицы, стало её избиение мужем и последующий переезд вместе с детьми в отдельную квартиру. Тем не менее, многие поклонники все еще надеются, что брак знаменитостей расторгнут не будет.