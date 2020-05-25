 

“Все идет тип-топ”: Агата Муцениеце наладила отношения с Павлом Прилучным

25.05.2020, 20:53, Разное

Недавно популярная актриса Агата Муцениеце стала гостьей телепередачи “Ты не поверишь!”, в которой пояснила о динамике развития бракоразводного процесса с супругом Павлом Прилучным. По словам телезвезды, её отношения с мужем определенно “потеплели”.
Примечательно, что процесс расторжения брака звездной пары пока не приостановлен. Тем не менее, учитывая драматизм развития ситуации, имевший место в течение последнего месяца, в настоящее время отношения между бывшими возлюбленными стали теплее. “Диалог налажен, и я надеюсь, что мы вырулим хорошими друзьями. Все потихонечку идет тип-топ”, – описала в эфире выходящей на НТВ телепрограммы текущий статус взаимного общения с Прилучным Муцениеце.

Стоит отметить, что супруги прожили вместе девять лет, и за это время пара успела обзавестись двоими детьми: сыном Тимофеем и дочерью Мией. Их отношения казались идеальными. Однако, около двух месяцев назад актеры вдруг объявили о предстоящем разводе, а в апреле произошел инцидент, результатом которого, по словам красавицы, стало её избиение мужем и последующий переезд вместе с детьми в отдельную квартиру. Тем не менее, многие поклонники все еще надеются, что брак знаменитостей расторгнут не будет.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Ученые рассказали, чем полезен отвар ромашки для людей после 50-ти

03.04 / Кто больше: Малахов и Борисов соперничают за эфир с Самойловой, предлагая больше миллиона рублей

17.04 / Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци отменили свадьбу

23.04 / Российскую учительницу будут судить за секс с учеником

26.04 / Эксперты развенчали главные мифы о разных странах, которые уже надоели их жителям

17.05 / Война: Был ли советский флот бесполезным в Великую Отечественную

18.05 / Настя Рыбка выбирает между Гуфом и Моргенштерном посредством онлайн-голосования

21.05 / Прилюдно помочившимся на танк россиянином заинтересовалась полиция

22.05 / Стоит ли менять рубли: доллару предрекли укрепление

18.04 / Пелагея поблагодарила медработников-«небожителей» за героизм в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска