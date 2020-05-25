Назван повод для резкого обострения в отношениях Китая и США

25.05.2020, 20:48, Новости дня

США и Китай переходят к фазе острой конкурентной борьбы, пандемия коронавируса усугубила отношения двух стран, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Уже давно стало понятно, что между Китаем и США, после попытки построить долгосрочные отношения на тесной экономической взаимозависимости, начался период расхождения. Пандемия дала повод, очень яркий сюжет для того, чтобы нападать. Поэтому сегодня мы видим резкое обострение, риторические войны и усугубление общей конфронтационной атмосферы между двумя странами. Думаю, что и дальше будут для этого возникать разные поводы. Но суть понятна: США и Китай переходят к фазе острой конкурентной борьбы – прежде всего, конечно, торгово-экономической. Но она будет сопровождаться самыми разными идеологическими и пропагандистскими проявлениями», – сказал Лукьянов в эфире радио Sputnik.

«Идет вполне естественный процесс, который в истории случался не раз: когда страна, занимающая доминирующие и, как в случае с США, гегемонистские позиции, уже не способна осуществлять свое доминирование так, как раньше, и появляется держава, которая претендует на ту же роль», – отметил эксперт.

В начале мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с КНР.

Китай в свою очередь потребовал от США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.