ВОЗ направит ученых в Китай для изучения происхождения коронавируса

25.05.2020, 20:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения направит миссию в Китай с целью изучения происхождения коронавируса, однако сроки посещения пока не определены, сообщил в понедельник директор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы находимся в процессе обсуждения с нашими коллегами из Китая. Насколько я понимаю, пока конкретная дата научной миссии не определена. Но мы ждем скорейшей возможности проведения такой миссии с участием научных представителей из разных стран. Задача миссии будет заключаться в том, чтобы понять происхождение вируса», – передает ТАСС заявление Райана.

По его словам, Китай оказался полностью открыт к такому подходу.

«Все стороны понимают важность исследования происхождения вируса, потому что таким образом, путем изучения происхождения вируса, мы сможем предотвратить его появление в будущем», – отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Кроме того, эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сказала, что одной из главных задач для ученых на данный момент является «выявление промежуточного носителя».

«Мы приветствуем возможность привлечения международного сообщества для того, чтобы понять происхождение вируса и взаимодействие между животным и человеком», – подчеркнула она.

Ранее Райан заявил, что мир находится в середине первой волны эпидемии коронавируса, но есть риск, что вместо второй волны произойдет второй пик заболеваемости.

Напомним, глава МИД Китая Ван заявил, что ВОЗ давала профессиональные и своевременные рекомендации с самого начала вспышки коронавируса.