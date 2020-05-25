Из-за высокого риска смертности остановлены испытания двух лекарств от коронавируса

25.05.2020, 20:45, Разное

Свыше 400 больниц в 35 странах мира принимают участие в тестах Солидарности Всемирной организации здравоохранения. В их рамках рассматриваются препараты и смеси лекарств, которые могут быть эффективны против коронавируса.

Среди них есть такие препараты, как гидроксихлорохин и хлорохин. Издание The Lancet 22 мая опубликовало исследование, в котором указывалось на их опасность. Сообщалось, что при использовании этих лекарств от коронавируса или смесей с ними, пациенты умирали чаще.

После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приняла решение о временной остановке испытаний двух лекарств от коронавируса. Об этом во время брифинга рассказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Теперь специалистам предстоит провести переоценку эффективности лекарства на основании уже имеющихся в их распоряжении данных. Этот процесс будет касаться всех данных, которые были собраны в ходе тестов Солидарности.

В результате будут определены потенциальные преимущества и побочные эффекты этих лекарств от коронавируса. Вопрос о безопасности препарата будет рассмотрен в ВОЗ в ближайшие пару недель.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Апр 2020 в 10:03 PDT