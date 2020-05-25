Администратора паблика “Омбудсмен полиции” арестовали по делу о распространении порнографии

25.05.2020, 20:40, Новости дня

Тверской районный суд Москвы арестовал администратора паблика “Омбудсмен полиции” Игоря Худякова на два месяца. Накануне в квартире Худякова прошел обыск, после которого его доставили в изолятор и обвинили в распространении порнографии.

“Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Худякову на два месяца”, – сообщили в пресс-службе.

Адвокат Худякова рассказал, что одна из участниц группы вконтакте написала в полицию заявление из-за того, что в 2018 году кто-то разместил ее интимные фотографии в соцсети. МВД утверждает, что Худяков и создатель паблика “Омбудсмен полиции” Владимир Воронцов были к этому причастны.

“В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп”, – рассказали в пресс-службе МВД.

Полиция заявила, что разыскивает других потерпевших по делу о распространении порнографии и “предлагает гражданам, пострадавшим от противоправных действий со стороны задержанных, сообщить об указанных фактах”.

Проект “Омбудсмен полиции” занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, но также рассказывает о проблемах силовых структур. Преследования его создателей начались в начале мая, после того, как проект опубликовал аудиозапись из Новосибирска. На ней руководители полиции города требовали выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.

Бывший сотрудник МВД России и основатель “Омбудсмена полиции” Владимир Воронцов 8 мая был заключен под стражу до начала июля – на него было заведено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей. Позднее на Воронцова завели также второе уголовное дело за незаконный оборот порнографических материалов: именно по нему проходит администратор паблика Худяков.

Бывшие и действующие сотрудники МВД России устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Воронцова. Полицейские публиковали в соцсетях фотографии с хештегами #СвободуВоронцову и #ЯМыВоронцов.