В Москве с 1 июля хотят попробовать использовать мобильное приложение вместо паспорта

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25.05.2020, 20:40, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuМинкомсвязи РФ предложило провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент с использованием мобильного приложения вместо паспорта и сейчас разрабатывает соответствующий проект постановления. Приложением на добровольной основе смогут воспользоваться граждане РФ старше 18 лет, которые имеют регистрацию в Москве. 

В пресс-службе сообщают, что с помощью приложения “Мобильный идентификатор” москвичи смогут получить ряд государственных и муниципальных и других услуг. Например с его помощью можно будет покупать авиа- и железнодорожные билеты на внутренние рейсы; вставать на регистрацию в налоговую полицию, сдавать декларацию по налогу на доходы (3-НДФЛ); подавать заявления в полицию.

Официально “для всех” приложение должны запустить с 1 декабря 2020 года.

Для активации приложения на смартфоне людям необходимо будет верифицировать свою учетную запись на портале госуслуг и предоставить разработчикам свои биометрические данные. Их будут собирать используя специальные криптокабины в МФЦ. Паспортные и биометрические данные будут отправляться в МВД для проверки. 

Будут ли эти данные защищены таким же образом, как в случае программы слежки “Социальный мониторинг”, разработчики приложения не говорят. Также пока неясно, к каким данным в телефоне требует доступ приложение и можно ли его будет использовать для слежки за человеком. 

В 2019 году в правительстве объявили, что в 2020 году вместо обычных паспортов гражданам России начнут выдавать “электронные”, в виде пластиковых карточек с чипом, а с 2022 полностью прекратят выдавать бумажные паспорта.

“Электронный паспорт упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг. Не надо заполнять анкет, писать справки, перепечатывать данные, как это традиционно делалось, что нередко сопровождается ошибками и бездарно растраченным временем. Его сложнее подделать и весьма трудно повредить”, – заявлял бывший тогда премьером Дмитрий Медведев.

 



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