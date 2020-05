Где проводит карантин Бенедикт Камбербэтч с семьей: экскурсия по его лоджу в Новой Зеландии

25.05.2020, 20:30, Разное

Пандемия коронавируса настигла некоторых знаменитостей вдалеке от дома. Так, Том Хэнкс с Ритой Уилсон были вынуждены проходить лечение и соблюдать положенный карантин в Австралии, Роберт Паттинсон не может выехать из Лондона, а Бенедикт Камбербэтч с семьей сам предпочел остаться в это непростое время в Новой Зеландии. Там до карантина проходили съемки нового проекта с его участием “Сила собаки” (The Power of the Dog).

Лодж, в котором остановился Бенедикт Камбербэтч

Благодаря внимательным поклонникам, заметившим актера на улицах, стало известно, что Бенедикт проводит карантинное время в регионе Хокс-Бей, который славится своими пляжами и производством вина. А новозеландские СМИ выяснили, что остановился “Шерлок Холмс” в лодже класса люкс Summerlee Luxury Retreat, ночь в котором стоит 1700 фунтов стерлингов. Это же “подтверждает” и кадр из видео благотворительных чтений режиссера Тайки Вайтити, на котором Бенедикт сидит в кабинете – таком же, какой показан на сайте лоджа. Представители курорта отказались подтверждать эту информацию, но заявили, что лодж забронирован на весь июнь и доступен для других гостей лишь с июля.

Бенедикт на кадре из ролика Тайки Вайтити Тот самый кабинет лоджа

В лодже, расположенном недалеко от океана и окруженном садами, имеется 8 спален, 7 ванных комнат и бассейн, а на территории расположены теннисный корт, открытый бассейн, СПА и площадка для игры в петанк. Рядом с территорией курорта имеется богатая инфраструктура, а аэропорт находится всего в 25 минутах езды на машине. Это очень удобно для Бенедикта, ведь как только объявят о возобновлении съемок, он сможет сразу же отправиться в Окленд, где сейчас проводит время большая часть съемочной группы.