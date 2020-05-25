 

Где проводит карантин Бенедикт Камбербэтч с семьей: экскурсия по его лоджу в Новой Зеландии

25.05.2020, 20:30, Разное

Пандемия коронавируса настигла некоторых знаменитостей вдалеке от дома. Так, Том Хэнкс с Ритой Уилсон были вынуждены проходить лечение и соблюдать положенный карантин в Австралии, Роберт Паттинсон не может выехать из Лондона, а Бенедикт Камбербэтч с семьей сам предпочел остаться в это непростое время в Новой Зеландии. Там до карантина проходили съемки нового проекта с его участием “Сила собаки” (The Power of the Dog).

Лодж, в котором остановился Бенедикт Камбербэтч

Благодаря внимательным поклонникам, заметившим актера на улицах, стало известно, что Бенедикт проводит карантинное время в регионе Хокс-Бей, который славится своими пляжами и производством вина. А новозеландские СМИ выяснили, что остановился “Шерлок Холмс” в лодже класса люкс Summerlee Luxury Retreat, ночь в котором стоит 1700 фунтов стерлингов. Это же “подтверждает” и кадр из видео благотворительных чтений режиссера Тайки Вайтити, на котором Бенедикт сидит в кабинете – таком же, какой показан на сайте лоджа. Представители курорта отказались подтверждать эту информацию, но заявили, что лодж забронирован на весь июнь и доступен для других гостей лишь с июля.

Бенедикт на кадре из ролика Тайки ВайтитиТот самый кабинет лоджа

В лодже, расположенном недалеко от океана и окруженном садами, имеется 8 спален, 7 ванных комнат и бассейн, а на территории расположены теннисный корт, открытый бассейн, СПА и площадка для игры в петанк. Рядом с территорией курорта имеется богатая инфраструктура, а аэропорт находится всего в 25 минутах езды на машине. Это очень удобно для Бенедикта, ведь как только объявят о возобновлении съемок, он сможет сразу же отправиться в Окленд, где сейчас проводит время большая часть съемочной группы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Apple iPhone 12 впервые после iPhone 7 получит трёхкратный оптический зум

13.04 / Заявивший о превосходстве бога над коронавирусом священник умер после заражения

04.05 / Новый флагман Nokia 9.3 PureView впервые появился на качественных неофициальных изображениях

13.05 / Печальная история лондонской сиротки Энн Нейлор, ставшей вечным страдающим призраком

11.05 / Планируется выпуск нового смартфона серии Honor 30

08.05 / Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer провели учебное бомбометание у западного фланга России

03.05 / Российская военная полиция впервые перехватила и заблокировала американский патруль в Сирии

09.05 / Тодоренко прервала молчание после истории с травлей

02.04 / В Ростове-на-Дону появилось антивирусное такси

23.05 / Медики назвали сроки “заразности” пациентом с коронавирусом с момента выявления симптомов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска