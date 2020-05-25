ЕС не верит в статистические данные по коронавирусу, которые предоставляет украинская власть – СМИ

25.05.2020, 20:30, Новости дня

Евросоюз не верит в статистические данные по распространению коронавируса, которые предоставляет украинская власть, сообщила 25 мая “Европейская правда” со ссылкой на источники.

Послы европейских стран уверены, что Украина не знает о реальном уровне инфицирования, рассказали изданию дипломаты.

“Последние события, например, признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное введение и снятие карантина, добавляют сомнения”, – отметило издание.

Следствием этого может стать нежелание европейских авиакомпаний возобновлять полеты в Украину, выяснили журналисты.

19 мая Европейское агентство авиационной безопасности внесло аэропорты Киева и Черновцов в список аэропортов, расположенных в районах с высоким риском передачи коронавируса. Издание прогнозирует, что в этот список вскоре добавят аэропорт Львова. На практике это значит, что все самолеты, которые летают в эти города, должны проходить процедуру усиленного обеззараживания. Это, в свою очередь, делает эксплуатацию дороже и может добавлять технологические паузы в работе.

“Европейская правда” предполагает, что на возобновление авиасообщения с Украиной будут влиять два фактора: развитие эпидемии в Украине и способность Киева убедить ЕС в правдивости статистических данных, а также готовность украинской власти к ответному шагу – то есть к открытию своих границ для иностранцев.

В Украине по состоянию на 25 мая коронавирус подтвердили у 21 245 человек, из них 623 умерли, а 7234 вылечились. С начала вспышки коронавируса в стране методом полимеразной цепной реакции было исследовано 291 868 образцов (население Украины, по данным Госстата, – 41,8 млн человек).

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие страны закрыли свои границы, например, запрет на въезд иностранцев в страны Шенгенской зоны был введен в середине марта и будет действовать как минимум до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, продлевать или отменять блокирование границ. Украина приостановила международное авиасообщение с 17 марта.

14 мая Министерство инфраструктуры Украины опубликовало план возобновления пассажирского сообщения в связи с постепенной отменой карантина. Согласно ему, международное авиасообщение должно быть восстановлено на последнем, третьем, этапе смягчения (дат, когда начнутся эти ослабления, в министерстве пока не называли). Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко предположил, что это может произойти в июле.

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что среди стран, с которыми Украина в первую очередь может восстановить авиасообщение, – Египет, Турция и Грузия, которые с июля готовятся принимать туристов. В ведомстве советовали украинцам планировать отпуск за рубежом на вторую половину лета.