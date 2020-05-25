Министр просвещения высказался о платном обучении в школе

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25.05.2020, 20:30, Новости дня

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в эфире программы «Познер» на Первом канале заявил, что принципиально выступает против платного обучения в школе.

«Против платного обучения, против школьного однозначно. Общее образование необходимо всем школьникам вне зависимости от достатка семьи», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время он высказался против закрытия частных школ.

«Нет, абсолютно, и смысла в этом нет», – сказал министр.

По его словам, родители могут отправить ребенка учиться в частную школу, если имеют такие возможности и считают, что там лучше. При этом частные школы обязательно должны «соответствовать лицензионным требованиям и аккредитационным показателям».

По словам министра, в Москве «очень сильные» государственные школы.

«И они показывают по последним международным исследованиям, пятое место в мире по определенным направлениям, и третье место занимают, допустим, по математической грамотности. Это очень высокие результаты», – сказал Кравцов.

Отметим, что ранее россияне также оценили организацию дистанционного образования, временного введенного в стране в связи с эпидемией коронавируса.



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