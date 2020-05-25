 

МИД Грузии о возвращении посла в Украину: Мы будем следить, какие шаги предпримут украинские власти

25.05.2020, 20:30, Новости дня

В министерстве иностранных дел Грузии состоялась первая рабочая встреча в рамках консультаций с послом Грузии в Украине Теймуразом Шарашенидзе. Об этом сообщает “Первый канал” Грузии.

В министерстве поясняют, что вызов посла на консультации является общепринятым шагом в дипломатической практике.

“Вызов посла для консультаций не означает разрыва дипломатических отношений между двумя странами, и также не планируется пересматривать стратегическое партнерство между двумя странами. Грузия продолжает работать с Украиной по ряду стратегических вопросов – будь то оккупация территорий, процесс европейской и евроатлантической интеграции, сотрудничество в обычном режиме”, – заявили в МИД Грузии.

Дипломаты отметили, что будут следить, какие шаги предпримут украинские власти.

“Естественно, мы будем наблюдать за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, и решение о дате возвращении посла в Украину будет принято соответственно”, – добавили в ведомстве.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.

Перед отъездом из Киева Шарашенидзе провел встречу в украинском МИД, где изложил позицию своей страны в связи с назначением Саакашвили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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