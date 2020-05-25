В большинстве российских регионов возобновили работу парикмахерских

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25.05.2020, 20:30, Новости дня

Парикмахерским, химчисткам и другим предприятиям сферы услуг разрешили возобновить работу в 62 из 85 регионов с условием соблюдения особых мер безопасности, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Большинство регионов частично сняли ограничения для сферы услуг уже в мае, когда завершился период нерабочих дней. В тех субъектах, где сложилась относительно благоприятная эпидемиологическая обстановка, таким организациям разрешили открыться еще в прошлом месяце, передает ТАСС.

Так, в Томской области, которая находится на 72-м месте по числу выявленных случаев коронавируса салоны красоты открылись еще в первой половине апреля.

Однако организации, которым разрешено возобновить работу, должны соблюдать специальные меры безопасности. В помещении разрешено нахождение ограниченного числа посетителей, персонал должен работать в масках и регулярно проводить дезинфекцию.

В ряде регионов парикмахерские все еще закрыты, но разрешена работа других предприятий. Например, Вологодской области, где выявлено 665 случаев коронавируса, с 12 мая разрешили работать мастерским по ремонту компьютерной и бытовой техники, химчисткам и прачечным. В Кировской области с 21 мая разрешено посещение фитнес-центров для индивидуальных занятий с тренером. Ограничения для предприятий общественного питания сохраняются: кафе и рестораны могут работать только на доставку.

Ранее в правительстве сообщили, что к первому этапу смягчения ограничительных мер по коронавирусу готовы приступить 23. При этом в Роспотребнадзор заявил о возможности приступить к первому этапу снятия ограничений в 44 регионах России.



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