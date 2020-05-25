Названы самые опасные продукты для печени

25.05.2020, 20:30, Новости дня

Зарубежные врачи отмечают, что работа печени очень важна для организма, а для сохранения ее здоровья необходимо следить за питанием и не забывать о физической активности, пишет La Vanguardia.

Правильная работа печени чрезвычайно важна для организма: она выделяет желчь, выводит токсины, синтезирует ферменты, белок и глюкозу, сохраняет витамины и микроэлементы и выполняет другие функции, пишет РИА «Новости».

Медики подчеркивают, что «главным врагом печени» является алкоголь, так как способствует развитию жировой болезни, которая вызывает гипогликемию и гиперурикемию.

Также следует избегать ультрапереработанных продуктов, в частности выпечки и кондитерских изделий, считает врач-диетолог Ева Родригес.

«Они способствуют накоплению висцерального жира в области печени», – отметила она.

Кроме того, диетолог не советует злоупотреблять фастфудом, полуфабрикатами и различными снеками, а также уделять внимание количеству потребляемого сахара и соли.

Так, стоит сократить долю красного мяса, сливок и сливочного масла, а также других жирных продуктов в рационе, сообщила собеседница издания. Под запрет попадают гамбургеры, колбасы и сосиски.

А если в работе печени есть нарушения, то во многих случаях человек начинает испытывать усталость, потерю аппетита, отечность, боли в животе, изменение цвета стула и мочи, тошноту или рвоту.

По мнению диетолога, чтобы сохранить здоровье печени, необходимо отказаться от курения и наркотиков, заниматься спортом и следить за весом, а также включить в рацион овощи с горьковатым вкусом, например, редис, хрен, баклажаны.

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