Иммунолог объяснил наличие антител к коронавирусу у не заражавшихся им людей

25.05.2020, 20:30, Разное

Недавно в Сети появились публикации об экспериментах ученых из разных стран, результаты которых демонстрируют наличие определенной иммунной защиты против SARS-CoV-2 у людей, никогда не заражавшихся этим вирусом. Информацию прокомментировал отечественный специалист-иммунолог Николай Крючков.

В ходе исследований, проведенных в разное время учеными США, Израиля и Германии, была изучена донорская кровь, взятая у людей в период 2015-2018 годов – то есть, задолго до пандемии COVID-19. Сообщается, что кровь примерно половины доноров, никогда не подвергавшихся заражению SARS-CoV-2, имеет иммунные клетки CD4+ лимфоциты, обеспечивающие сопротивляемость организма коронавирусу нового типа. Более того, у 34% респондентов были в крови обнаружены лимфоциты, обладающие устойчивой защитой против S-протеинов – белков-шипиков, являющихся “отличительной чертой” новой инфекции. Именно этот белок обеспечивает успешное проникновение инфекции в организм. При этом исследователями была отмечена определенная корреляция между наличием упомянутых антител и сезонными респираторными заболеваниями. Дилемму о том, обеспечивают ли подобные лимфоциты надежную защиту от нового коронавируса прокомментировал эксперт по международному здравоохранению и лекарственным препаратам, врач-иммунолог Николай Крючков.

По его мнению, о прямой связи между наличием у людей вышеуказанных антител и из повышенной сопротивляемостью к коронавирусу нового типа вряд ли целесообразно. Николай Крючков полагает, что пока отсутствуют результаты прямых исследований данной зависимости, говорить о большей защищенности пациентов, ранее перенесших сезонные ОРВИ пока рано, особенно если речь идет об ответе на наиболее активные части инфекционного агента. С другой стороны, присутствие иммунных клеток против простых респираторных заболеваний может иметь немаловажную роль после заражения SARS-CoV-2. “Вполне возможно, их наличие в организме человека способствует более легкому течению COVID-19”, – предположил эксперт.