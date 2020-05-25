Первый иранский танкер с топливом пришвартовался в порту Венесуэлы

25.05.2020, 20:25, Новости дня

Первый из пяти иранских танкеров с топливом для Венесуэлы пришвартовался в порту, обслуживающем НПЗ в Эль-Палито, сообщил в понедельник венесуэльский министр нефти.

(Напомним, что легитимность режима, возглавляемого Николасом Мадуро, не признают многие страны мира, включая США.)

По данным мониторингового ресурса Refinitiv Eikon, второе иранское судно вошло в воды Венесуэлы.

Согласно данным правительственных и других источников и подсчетам сайта TankerTrackers.com, Иран поставляет Венесуэле 1,53 миллиона баррелей бензина и компонентов для переработки.

Данные Refinitiv Eikon свидетельствуют, что танкер Fortune пришвартовался в Эль-Палито около часа ночи по местному времени.

Второе судно, Forest, в понедельник утром вошло в воды Венесуэлы и сопровождается венесуэльскими военными, сообщается в «Твиттере» ВМС. Третий танкер, Petunia, приближается к Карибскому бассейну.

Вице-президент Венесуэлы по вопросам экономики Тарек аль-Айссами, недавно назначенный министром нефти, опубликовал в «Твиттере» фотографии прибытия Fortune.

«Мы продолжаем двигаться вперед и преодолевать», – написал он.

Высокопоставленный представитель администрации США ранее в этом месяце заявил, что Вашингтон обдумывает ответные меры, однако Пентагон на прошлой неделе сообщил, что ему неизвестно о подготовке каких-либо военных мер в отношении судов.

Венесуэла столкнулась с острой нехваткой бензина в связи с почти полным развалом перерабатывающей промышленности, а также из-за американских санкций, осложняющих импорт топлива.

Венесуэльские власти позиционируют поставку топлива как победу над американскими санкциями. Вашингтон и венесуэльская оппозиция полагают, что бензин смогут получить лишь силы безопасности и люди со связями.