«Исламское государство» взяло на себя ответственность за взрыв на юге Ливии

25.05.2020, 20:25, Новости дня

Группировка «Исламское государство» в понедельник взяла на себя ответственность за субботний взрыв в небольшом городе на юге Ливии. Это первая атака ИГ в Ливии по меньшей мере за год.

Взрыв произошел у контрольно-пропускного пункта на въезде в город Тарагин, в 780 км к югу от Триполи. По словам местного жителя, в результате взрыва никто не пострадал.

Как рассказал местный военачальник Абдессалам Шанкала, взрывное устройство было спрятано в машине, принадлежавшей Ливийской национальной армии. Он также сообщил, что при взрыве никто не пострадал.

По словам источника в ЛНА, «Исламское государство» активизировалось на юге страны после ареста одного из командиров группировки.

Последняя атака в Ливии, за которую взяла на себя ответственность группировка, произошла в мае прошлого года – удар был нанесен по трубопроводу на юге страны.

«Исламское государство» начало деятельность в Ливии, когда в стране была нестабильная обстановка после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. В 2015 году группировка захватила прибрежный город Сирт, но в 2016 году он был освобожден местными силами при поддержке американских авиаударов.