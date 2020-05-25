ВОЗ оценила риск второго пика пандемии коронавируса

25.05.2020, 20:16, Новости дня

Мир находится в середине первой волны эпидемии коронавируса, но есть риск, что вместо второй волны произойдет второй пик заболеваемости, сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Сейчас мы не во второй волне, а в середине первой волны заболевания…. Реальное количество людей, которые были заражены в каждой стране, остается относительно малым. И когда мы говорим о второй волне заболевания в классическом понимании, то мы всегда имеем в виду, что у нас есть первая волна, кривая которой сама снижается, а затем, через несколько месяцев, начинается новая волна заболевания», – приводит его слова РИА «Новости».

Райан отметил, что такой сценарий может быть для некоторых стран, однако в глобальном масштабе первая волна еще не завершилась.

«Но мы должны помнить, что заболевание может скакнуть в любой момент. Мы не можем сейчас делать выводы, что если заболевание сейчас снижается, то оно продолжит снижаться, а у нас будет несколько месяцев подготовиться к новой волне. Мы можем получить второй пик в этой волне. Это случалось уже с другими пандемиями, это было в 1919 году с «испанкой». Так что мы можем получить второй пик, не обязательно вторую волну», – подчеркнул представитель ВОЗ.

Он пояснил, что вероятность появления второй волны, которая может быть связана и усугублена сезоном гриппа, возможно будет оценить позднее в этом году.

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова заявила, что вторая волна коронавируса окажется слабее первой.