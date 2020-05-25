Назначена дата ЕГЭ по русскому языку

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25.05.2020, 20:16, Новости дня

Самый массовый Единый государственный экзамен по русскому языку проведут в два дня, 6 и 7 июля. ЕГЭ по профильной математике намечен на 10 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

«Принято коллегиальное решение следом за пробными экзаменами начать этап непосредственной очной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

ЕГЭ по истории и физике пройдут 13 июля, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля состоится ЕГЭ по биологии и письменной части иностранных языков, на 22 и 23 июля назначены экзамены по иностранным языкам.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее сообщил, что с учетом эпидситуации решено провести 29 и 30 июня сначала пробные ЕГЭ, а основные начать 3 июля – с экзаменов по географии, литературе и информатике.



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