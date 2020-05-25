Вратарь “Спартака” Селихов полностью восстановился от травмы

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25.05.2020, 20:10, Новости дня

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов впервые в нынешнем году тренировался в общей группе. Он полностью восстановился после рецидива травмы аххилова сухожилия и сделанной в сентябре операции.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в вечернем занятии также принял участие вице-капитан столичной команды Роман Зобнин. Ранее полузащитник перенес коронавирусную инфекцию.

Напомним, что в прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне-2019/20 Селихов провел за "Спартак" шесть матчей, пропустив в них шесть мячей.



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