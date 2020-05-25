Найден способ вернуть приложениям на смартфоне классические значки

25.05.2020, 20:10, Новости дня

На смартфонах стал доступен новый онлайн-сервис Icon Rewind – своеобразная “машина времени”, которая возвращает значкам приложений на домашнем экране классический вид. Увидеть первоначальный облик иконок можно для таких программ, как Instagram, YouTube, Twitter, Netflix, Spotify, Snapchat, Facebook, Google, Slack и Gmail.

Icon Rewind позволяет заглянуть в эпоху, когда многие логотипы, интерфейсы и элементы дизайна были объемными, а Apple придерживалась стиля скевоморфизма – то есть имитации объектов из реального мира (можно вспомнить текстуры с кожаной строчкой в “Календаре”, деревянные полки в iBooks или вкладку уведомлений с фоном “под джинсы”).

Например, до того, как начал преобладать “плоский” стиль дизайна, иконка YouTube была оформлена в виде старого телевизора, Instagram выглядел как ретро-фотоаппарат, а логотипы Netflix и PayPal отбрасывали тень.

Новый сервис доступен на iOS (работает только с браузером Safari) и Android. Чтобы получить старые иконки, нужно открыть сайт Icon Rewind с мобильного устройства и нажать на любой из значков. Работает сервис только с теми приложениями, которые уже установлены на смартфоне.

По сути, ретро-иконки работают как ярлыки. По нажатии на них запрос перенаправляется в браузер, откуда затем запускается сама программа. Правда, на некоторых смартфонах (например, Google Pixel 4) Icon Rewind может показывать под ярлыком значок Chrome, что несколько портит впечатление (как на скриншоте выше).

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Вести.Hi-tech