Почему отдыхать лучше в России: правительство открывает сезон внутреннего туризма

25.05.2020, 20:10, Новости дня

1 июня правительство начнет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма. Опасность распространения коронавируса COVID-19 сохраняется. И необходимо исключить даже малейший риск повторного завоза инфекции в страну. Михаил Мишустин 25 мая на заседании президиума координационного совета призвал россиян этим летом отказаться от отдыха за границей и провести отпуск на российских курортах. Воздержаться от поездок за рубеж без крайней необходимости рекомендует и российский МИД.

Курортный сезон в календарном смысле уже открылся во многих странах. Те из них, где туризм — один из главных источников доходов, даже начали приглашать иностранных гостей. Не рано ли, обеспокоены в российском правительстве.

"Ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Однако ВОЗ все еще считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендации по снятию ограничений на международные поездки. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная. И никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом", — предупредил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Испания планирует открыться для туристов с начала июля. Премьер-министр королевства Педро Санчес сказал прямо, что страна, ежегодно принимающая более 80 миллионов человек, без туристов обойтись не может.

"С июля иностранные туристы смогут приезжать в Испанию безопасно", — заверил испанский премьер.

В Барселоне, в день открытия пляжей, люди хлынули к морю, так что теперь власти города сомневаются в правильности своего решения. В Италии хотят открыть пляжи 29 мая, с благословения церкви, в городке Бибионе отец Андреа освятил и море, и песок. Отели открыли бронирование.

"Мы проводим рекламные акции и делаем спецпредложения, чтобы наши иностранные клиенты понимали, что и пляж, и жилье безопасны", — поясняет менеджер отеля Адриано Цечинели.

Власти уверяют, что примут все меры для безопасности туристов и своих граждан. Но насколько реально обеспечить безопасность в условиях вспышки коронавируса в маленьком курортном поселке, где медицинская служба рассчитана на оказание экстренной помощи при солнечном ударе или спортивных травмах, а не на борьбу с инфекциями?

"Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы. Поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж. За несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену, — предупредил глава российского правительства. — Необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию. Важно также сберечь свое здоровье. Не подвергать опасности своих близких. А также избежать возможных трудностей с возвращением на Родину, с чем внезапно с толкнулись тысячи российских туристов этой весной. Рекомендую учитывать это при планировании путешествий, лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране".

Стоит вспомнить, планируя путешествие за границу, и отношение некоторых стран к российским туристам во время закрытия границ. Так Черногория, например, не выпускала российских граждан несколько дней, используя их как инструмент давления на Москву.

Не стоит забывать и том, как тысячи наших соотечественников застряли в разных уголках земли. Челябинец Сергей Очинян только сейчас вернулся даже не домой, а пока в обсерватор, где вместе с ним на карантине еще десятки людей. Эти индийские каникулы Сергей вспоминает без особенной радости.

"Было запрещено купаться, посещать пляжи. Но свободолюбивые россияне игнорировали это и продолжали купаться", — не без гордости за соотечественников рассказывает Сергей Очинян.

Много сил и средств потратило государство на возврат туристов из-за рубежа. Кто-то уезжал, когда ничего еще не предвещало тотального закрытия границ, кто-то отправился отдыхать на свой страх и риск, когда и российский МИД, и Роспортебнадзор уже разослали свои предупреждения. Предупреждают и сейчас.

"Крайне нежелательно сегодня выезжать за рубеж. Сегодня каждый день в мире регистрируется порядка 100 тысяч новых случаев. Это только те, о которых известно, — подчеркивает глава Роспотребнадзора, главсанврач РФ Анна Попова. — И важно понимать, что даже если вы рискнули, даже если вы уехали, возвращаясь в родную страну вы вынуждены будете две недели за свой счет быть изолированными для того, чтобы не нанести вреда окружающим людям. Новые условия диктуют новые правила, нарушение которых, безусловно, грозит высоким, очень высоким риском для здоровья".

Российские курорты уже вовсю готовятся к открытию сезона.

"Вот такую красоту мы высаживаем в санатории, вырастили наши сотрудники", — с гордостью показывают новые посадки цветущей герани российские отельеры.

В Краснодарском крае 1 июня могут открыться 170 санаториев. Почти все виды лечебных процедур, кроме нескольких групповых, постояльцам будут доступны. В санатории по всей территории уже нанесена разметка для соблюдения безопасной дистанции. После каждого пациента в кабинетах проводят санобработку.

"Эта барокамера идеальна для больных, перенесших легочное заболевание", — добавляет заведующий лечебно-диагностическим центром санатория Екатерина Иванова.

В санаториях на Черном море ждут по-настоящему высокого сезона, который не будет уступать прошлым. В некоторых пансионатах раскуплено 80 процентов путевок.

Более 20 сочинских пляжей, удостоенных за чистоту международного "Голубого флага", готовят к открытию. В Анапе водолазы проверяют на безопасность зоны для купания — сто метров от береговой полосы.

Открытие внутреннего туризма будет проходить поэтапно, с соблюдением всех мер безопасности, в правительстве назвали эти этапы.

"С 1 июня правительство системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли, отели, курорты, пляжи, круизы и так далее. До 1 июня будут опубликованы соответствующие рекомендации, это позволит отрасли понимать те правила, в которых они будут осуществлять свою деятельность в условиях новой реальности. И сроки, когда они могут запуститься", — пояснил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

Эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизируется. Но масочный режим надо будет соблюдать, по крайней мере в ближайшие один-два месяца, а возможно и дольше. И это часть той жизни, к которой придется привыкать.

"Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, — отметила Анна Попова. — Но мы умеем уже многое, многому научились. И вирус тоже учится жить в человеческой популяции. Мы должны научиться с вами жить так, чтобы качество нашей жизни и нашего отдыха не снижалось при том, что вирус останется с нами. Сегодня это очевидно".

Разумеется, помимо моря и пляжей, в РФ есть, куда поехать и где отдохнуть. Байкал и Алтай уже, что называется, в тренде. В Ростуризме предлагают вспомнить, насколько разнообразна наша страна.

"Мы предлагаем рассмотреть туры на Русскую Балтику, это Калининградская область, Ленинградская область, курортные регионы Санкт-Петербурга. При этом при всей нашей общей любви к морю возможность отдыха у воды очень разнообразный. Мы готовы будем предложить ряд направлений вдоль Волги", — рекламирует внутренний туризм Зарина Догузова.

"Давайте вместе откроем Россию для себя, откроем свою страну", — призывает Дмитрий Чернышенко.

Детский отдых тоже состоится, по особым правилам, которые касаются расселения, питания, транспорта. Детские оздоровительные лагеря уже начали подготовку, Роспотребнадзор готовит для них рекомендации. По опросу ВЦИОМ, большинство россиян планируют провести отпуск дома — это 61 процент опрошенных. Планируют отдыхать на даче 31 процент, отправиться на Черное море — 6 процентов. И только 3 процента изъявили желание рискнуть и все-таки уехать за границу.