 

Экспресс-тест на съемках: у Александра Гордона обнаружили коронавирус

25.05.2020, 20:09, Разное

Российский радио- и телеведущий, журналист, актёр, кинорежиссёр Александр Гордон был вынужден срочно покинуть телецентр «Останкино». У ведущего вечернего шоу «Док-ток» обнаружили COVID-19.
56-летний телеведущий, который приехал в телецентр для съемок очередного выпуска «Док-ток», получил положительный результат анализа на коронавирус. У Александра Гордона случился сильный приступ кашля, но он не придал этому должного внимания. После результата экспресс-теста соведущий Юлии Барановской в проекте «Мужское/Женское» узнал, что заболевание протекало без симптомов. Шоумен даже не мог предположить, что является носителем COVID-19.

Отметим, что экспресс-тест показывает только наличие антител к коронавирусу, которые могут появиться на 5-й день после заражения или позже. Поэтому Александру Гордону, отправившегося на самоизоляцию, придется сдать повторный тест на COVID-19.



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