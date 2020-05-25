Врач-терапевт: Телемедицина позволяет максимально сохранять объем помощи пациентам

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25.05.2020, 20:08, Новости дня

В настоящее время терапевты активно используют телемедицину и дистанционный мониторинг для помощи россиянам, имеющим хронические заболевания. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД глава Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний Оксана Драпкина.

«Из-за коронавируса были отменены плановые визиты в поликлиники пациентов с неинфекционными хроническими заболеваниями. При этом очевидно – такие заболевания могут обостряться. За пациентами необходимо планово наблюдать. В наше терапевтическое сообщество входят окружные внештатные терапевты, региональные терапевты. И теперь сообщество по максимуму перешло на общение с пациентами, имеющими хронические заболевания, посредством телемедицины и дистанционного мониторинга», – рассказала президент Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний, директор Национального исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина.

Таким образом пациенты продолжают получать необходимую медицинскую поддержку на максимально возможном уровне, подчеркнула она. В первую очередь, это касается пациентов с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, добавила Драпкина.

В целом же для российского врачебного сообщества на первом месте остается борьба с коронавирусом. «У каждого медика сейчас – очень большой объем ответственной работы. Сегодня стало ясно, сколько у нас людей, преданных делу медицины. Я горжусь своими коллегами», – призналась директор центра. При этом, работа доктора в условиях перегрузок и повышенного риска для жизни и здоровья подразумевает и особую защиту со стороны государства, добавила собеседница.

Напомним, в пятницу на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке президент Владимир Путин призвал «в полном объеме восстановить плановую работу с сердечно-сосудистыми, онкологией, эндокринными и другими заболеваниями».

Ранее Путин жестко раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, которые работают с больными коронавирусом. Глава государства заявил, что медиков, помогающих инфицированным, можно сравнить с военными в действующей армии. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство видит положительную динамику по выплатам медикам.



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