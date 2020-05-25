Выявлены генетические противопоказания к употреблению алкоголя

25.05.2020, 20:08, Новости дня

Американские ученые выявили 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Известно, что 19 из них обнаружены впервые, и многие имеют общие связи с психическими расстройствами, поведением и когнитивными способностями, пишет РИА «Новости».

Американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов провели геномный анализ более 435 тыс. человек на предмет поиска генов, определяющих предрасположенность человека к алкогольной зависимости и связанных с этим психических расстройств.

«Новые данные в три раза превышают число известных генетических локусов риска, связанных с проблемным употреблением алкоголя», – приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Джоэла Гелернтера, профессора Фонда психиатрии и профессора генетики и нейробиологии Йельского университета.

Также в исследовании уточняется, что существуют генетические связи между проблемным употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога, а также поведением и способностью к обучению.

«Это дает нам возможность понять причинно-следственные связи между такими проблемными признаками употребления алкоголя, как психиатрические состояния, рискованное поведение и когнитивные способности», – отметил ведущий автор исследования Ханг Чжоу, научный сотрудник в области психиатрии из Йельского университета.

Ранее Минздрав РФ поддержал предложение повысить минимальный возраст продажи алкоголя в стране с 18 лет до 21 года, в ведомстве считают это эффективной мерой для сокращения прямых рисков для здоровья.