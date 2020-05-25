 

В Москве завели дело против заселившегося в хостел мужчины с коронавирусом

25.05.2020, 20:08, Новости дня

На заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев, сообщили в Генпрокуратуре.

«Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, по данным прокуратуры, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил», – отмечено в сообщении.

Также прокурор объявил генеральному директору хостела предостережение о «недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства» и принятии противоэпидемических мер.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти задержали хозяина хостела в деревне Новосергиевка, где коронавирусом заразились 123 человека. Позднее СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Грузинские журналисты покидают телеканал обещавшего мочиться в вино Гварамии

27.04 / National Interest – некоторым вариантам истребителя F-35 вредно летать на сверхзвуковых скоростях

19.04 / Ермак назвал ошибку предыдущих составов правительства Украины

06.05 / «Первый канал» отреагировал на высылку корреспондента из Белоруссии

14.05 / МИД РФ призвал FT и NYT опровергнуть статьи о смертности в Москве

01.04 / Лолита заявила, что жители Донбасса хотят только в Россию

27.04 / Маски собрались сделать обязательными в ассортименте аптек

03.05 / Автопром и экспорт СИЗ: комментарии Минпромторга

21.04 / УЕФА настаивает: футбольные лиги должны доиграть нынешний сезон

27.03 / MSNBC – Америка обошла Италию по числу заболевших коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска