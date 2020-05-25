В Москве завели дело против заселившегося в хостел мужчины с коронавирусом

25.05.2020, 20:08, Новости дня

На заселившегося в московский хостел мужчину после прокурорской проверки завели уголовное дело по факту заражения двух постояльцев, сообщили в Генпрокуратуре.

«Установлено, что мужчина, заболевший коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, по данным прокуратуры, после проживания мужчины в хостеле коронавирусом заразились двое других постояльцев, контактировавших с ним.

«Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, где в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил», – отмечено в сообщении.

Также прокурор объявил генеральному директору хостела предостережение о «недопустимости нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства» и принятии противоэпидемических мер.

Ранее во Всеволожском районе Ленобласти задержали хозяина хостела в деревне Новосергиевка, где коронавирусом заразились 123 человека. Позднее СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».