Специалисты выяснили, как формируются ложные воспоминания

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25.05.2020, 20:05, Новости дня

Во время исследования обнаружилось, что мозг обладает способностью обновлять старые воспоминания, которые плохо сформировались, новой неверной информацией. В результате мозг искажает воспоминания и это может привести к посттравматическому стрессовому расстройству.

Благодаря использованию новых поведенческих, молекулярных и вычислительных методов ученым удалось провести обширный анализ плохо сформировавшихся неприятных воспоминаний, а также механизм оперирования ими мозгом.

Эксперименты показали, что механизм, который обновляет плохие воспоминания, может их серьезно искажать. Во время страха мозг обновляет память о первоначальном травмирующем опыте новыми неверными данными.



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