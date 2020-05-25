Диетологи рассказали о вреде и пользе частого употребления семечек для организма

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25.05.2020, 19:53, Разное

В семенах подсолнуха имеется немало минералов и витаминов. Диетологи рассказали о пользе и вреде частого употребления семечек для человеческого организма.
Этот популярный продукт богат на жиры растительного происхождения; цинк, магний, кальций; витамины A, В, D, Е и К – необходимые для улучшения метаболизма белков и нормализации функции клеток. Для суточной нормы витамина Е хватит 50 грамм семечек. Он является мощным антиоксидантом, разрушающим свободные радикалы. Содержащийся в растительном продукте витамин Е полезен для профилактики тромбоза артерий, атеросклероза, инфаркта миокарда.

Регулярное употребление семечек снижает уровень “плохого” холестерина, а благодаря наличию кислоты омега-3 усиливается активность головного мозга. Семечки подсолнуха помогают улучшить работу ЖКТ, нормализовать кислотно-щелочной баланс. С помощью небольшого количества продукта можно улучшить память, концентрацию внимания, поднять настроение.

В 100 граммах семечек содержится 600 ккал, поэтому не стоит слишком увлекаться ими, ведь они могут стать причиной появления лишних килограммов. Диетологи напоминают: при обжарке семена теряют свои полезные свойства, а их чрезмерное употребление ведет к ухудшению состояния зубов.

Подсолнух может впитывать вредные химические вещества, включая кадмий. Накапливаясь в организме, последний поражает половую и мочевыделительную систему и вызывает анемию. Специалисты опровергли миф о том, что из-за скорлупы от семечек может забиваться слепая кишка. После изучения около 2 000 историй болезни остатки семечек оказались только у 8 пациентов.

Диетологи рекомендуют потреблять семена подсолнуха не более 2 раз в неделю. Для сохранения питательных и полезных свойств следует выбирать натуральные, необжаренные семечки.



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