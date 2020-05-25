 

В РПЦ обсудили возможность отмены ограничений на посещение храмов

25.05.2020, 19:53, Новости дня

Участники рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса в понедельник обсудили перспективы снятия ограничений на посещение храмов в Московской епархии.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил совещание в режиме видеоконференции рабочей группы… управляющих московскими викариатствами, представителей синодальных учреждений и подразделений Московской патриархии», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы патриарха.

В сообщении уточняется, что обсуждались вопросы церковного служения в условиях распространения коронавируса, а также принятие Государственной Думой в заключительном чтении проекта федерального закона, направленного на расширение мер налоговой поддержки Церкви в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

Кроме того, собравшиеся обговорили «перспективы снятия ограничений в контексте предложений по поэтапному выходу из карантина, разработанных Роспотребнадзором».

Напомним, патриарх Московский и вся Руси Кирилл из-за сокращения доходов в Русской православной церкви принял решение в 2020 году на 25% уменьшить выплаты в Московскую патриархию некоторых епархий, а также московских храмов и ставропигиальных монастырей.

Ранее патриарх отстранил от службы нарушившего указания в связи с коронавирусом священника.



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