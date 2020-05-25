В Минобрнауки оценили новые сроки ЕГЭ

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25.05.2020, 19:48, Новости дня

Новые сроки Единого государственного экзамена позволят провести приемную кампанию в приемлемые сроки, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«То расписание, которое озвучено, позволяет нам в приемлемые сроки принять (абитуриентов)», – передает слова Фалькова РИА «Новости».

Он отметил, что вузы хотели бы принимать абитуриентов на основе ЕГЭ, передает ТАСС.

Сроки экзаменов, по его словам, подробно обсуждались с Российским союзом ректоров.

Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий добавил, что важно провести две волны зачисления, как было и в предыдущие годы.

«Это более правильно для поступающих, иначе по одной волне мы можем не выполнить планы приема в наши университеты», – добавил он.

По его словам, в МГУ есть свое дополнительное вступительное испытание. Университет собирается его тоже провести.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что с учетом эпидситуации решено провести 29 и 30 июня сначала пробные ЕГЭ, а основные экзамены начать 3 июля.

Изначально предполагалось, что ЕГЭ начнется 29 июня, когда должны были пройти экзамены по географии, литературе и информатике.



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