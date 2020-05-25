Александр Гордон отреагировал на слухи о положительном тесте на коронавирус

25.05.2020, 19:48, Новости дня

Телеведущий Александр Гордон заявил, что информация СМИ о выявлении у него коронавирусной инфекцией не соответствует действительности.

«Этот бред! Я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса», – передает его слова «Вечерняя Москва».

До этого «Московский комсомолец» сообщил, что Гордон в связи с записью программы «Док-ток» на Первом канале сдал экспресс-тест на коронавирус, который якобы оказался положительным.

Источники портала утверждали, что перед съемкой программы у Гордона был сильный кашель. Он якобы прошел голландский экспресс-тест на коронавирус Biozek Medical. После того, как тест показал положительный результат на коронавирус, пишет «МК», ему якобы пришлось немедленно покинуть студию и направиться в клинику.

Ранее сообщалось, что у российской актрисы Дарьи Мороз 22 мая диагностировали коронавирус, она отказалась от дальнейшего участия в проекте «Танцы со звездами».