Александр Гордон отреагировал на слухи о положительном тесте на коронавирус
25.05.2020, 19:48, Новости дня
Телеведущий Александр Гордон заявил, что информация СМИ о выявлении у него коронавирусной инфекцией не соответствует действительности.
«Этот бред! Я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса», – передает его слова «Вечерняя Москва».
До этого «Московский комсомолец» сообщил, что Гордон в связи с записью программы «Док-ток» на Первом канале сдал экспресс-тест на коронавирус, который якобы оказался положительным.
Источники портала утверждали, что перед съемкой программы у Гордона был сильный кашель. Он якобы прошел голландский экспресс-тест на коронавирус Biozek Medical. После того, как тест показал положительный результат на коронавирус, пишет «МК», ему якобы пришлось немедленно покинуть студию и направиться в клинику.
Ранее сообщалось, что у российской актрисы Дарьи Мороз 22 мая диагностировали коронавирус, она отказалась от дальнейшего участия в проекте «Танцы со звездами».
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