 

Александр Гордон отреагировал на слухи о положительном тесте на коронавирус

25.05.2020, 19:48, Новости дня

Телеведущий Александр Гордон заявил, что информация СМИ о выявлении у него коронавирусной инфекцией не соответствует действительности.

«Этот бред! Я даже комментировать не буду, нет у меня никакого коронавируса», – передает его слова «Вечерняя Москва».

До этого «Московский комсомолец» сообщил, что Гордон в связи с записью программы «Док-ток» на Первом канале сдал экспресс-тест на коронавирус, который якобы оказался положительным.

Источники портала утверждали, что перед съемкой программы у Гордона был сильный кашель. Он якобы прошел голландский экспресс-тест на коронавирус  Biozek Medical. После того, как тест показал положительный результат на коронавирус, пишет «МК», ему якобы пришлось немедленно покинуть студию и направиться в клинику.

Ранее сообщалось, что у российской актрисы Дарьи Мороз 22 мая диагностировали коронавирус, она отказалась от дальнейшего участия в проекте «Танцы со звездами».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.05 / Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда

23.04 / СК предъявил обвинение экс-депутату Госдумы Волчеку

20.04 / Мурашко заявил о борьбе с коронавирусом в РФ по «полувоенному сценарию»

13.05 / Дробыша и Самбурскую обвинили в плагиате

07.05 / Литва обвинила Россию в «искажении» информации о Второй мировой

17.05 / В «Слуге народа» призвали вернуть медицину «как во времена СССР»

07.05 / Суточное число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило количество госпитализированных

09.04 / В РФ от коронавирусной инфекции вылечили младенца

01.04 / Путин дал правительству полномочия вводить режим ЧС

03.04 / ВВС США могут заплатить Boeing $924 млн за недоделанный заказ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска