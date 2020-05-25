Спрогнозировано падение доходов от экспорта российской нефти до 9 долларов за баррель

25.05.2020, 19:30, Новости дня

На фоне падения спроса на нефть, а затем и цен российские нефтяные компании и федеральный бюджет ждут большие потери. Чистый доход от экспорта нефти компаний сократится на 37% – с 15 долларов до 9 долларов за баррель в 2020 году, говорится в исследовании Argus Media.

Аналитики отмечают, что в апреле 2020 года падение спроса на нефть достигло 18 млн б/с, в целом по году оно достигнет 7 млн б/с. Однако на падении цен на нефть негативно отразился разрыв соглашения ОПЕК+ в начале марта этого года. Договоренности были возобновлены только через месяц, а согласованное сокращение добычи началось только в мае, передает ТАСС.

В прошлом году российские добывающие компании получали около 16 долларов за баррель после вычета транспортных расходов и налогов при средней цене нефти марки Urals 63 доллара за баррель.

Однако в апреле 2020 года выручка от экспорта нефти будет, по прогнозам агентства, отрицательной – минус 3 доллара за баррель (за вычетом налогов и транспортных издержек). А за вычетом операционных расходов доход будет еще меньше – от минус 6 долларов до минус 8 долларов за баррель.

«Помимо падения цены, негативным фактором стало влияние повышенной экспортной пошлины, рассчитанной на основе более высоких цен в феврале – марте. Это же отразилось и на ставке НДПИ. При этом транспортные расходы, несмотря на ослабление рубля, даже выросли, так как снижение внутренней рублевой транспортировки было нивелировано ростом стоимости фрахта», – сказано в исследовании.

Чистый доход компаний может упасть на 18-20 млрд долларов на фоне падения цен на нефть и снижения объемов добычи.

Кроме того, федеральный бюджет также понесет масштабные потери, отмечает Argus Media. Так,

в 2020 году они могут достигнуть более 50 млрд долларов, большая часть этих потерь будет обусловлена сокращением поступлений НДПИ и выплат экспортной пошлины. «Эти потери лишь частично будут компенсированы девальвацией. В рублевом выражении потери могут составить приблизительно 1,8-3,3 трлн рублей в зависимости от сценария», – пишут аналитики.

Однако бюджет получит незапланированные доходы в объеме 8,3 млрд долларов в рамках механизма демпфера и обратного акциза, из-за значительной разницы между ценами экспортной альтернативы и базовыми ценами на бензин и дизтопливо, и снижения ставки обратного акциза. Ранее в бюджет закладывались выплаты в размере 5 млрд долларов, поэтому нетто-эффект для бюджета может оказаться более 13 млрд долларов. «Однако фактически, выплату по демпферу обеспечат российские потребители за счет «стабильности цен» на топливо», – подытожили в агентстве.

Ранее аналитики предрекли десятикратный рост разорившихся нефтяных компаний в США.