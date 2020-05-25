 

МИД рекомендовал россиянам отказаться от любых поездок за рубеж

25.05.2020, 19:30, Новости дня

Россиянам пока следует отказаться от поездок за границу без крайней необходимости, рекомендовали в Министерстве иностранных дел.

«МИД РФ подтверждает актуальность ранее озвученных министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы Российской Федерации, которые не связаны с крайней жизненной необходимостью, например получением экстренного лечения либо посещением тяжелобольных родственников», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее премьер Михаил Мишустин призвал россиян не торопиться планировать зарубежные поездки, так как нужно исключить малейший риск завоза инфекции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала россиянам отказаться от поездок в другие страны.



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