Ученые: Обычное мытье рук снижает риск заражения коронавирусом на 36 процентов

25.05.2020, 19:30, Разное

Британские исследователи назвали самый эффективный способ для предотвращения заражения коронавирусом. Идеальной профилактикой оказалось обычное мытье рук.

Результаты нового научного исследования, проведенного сотрудниками Университетского колледжа Лондона, опубликованы на страницах издания Wellcome Open Research. Авторы научной работы провели эксперимент с участием 1 633 человек. Добровольцев протестировали на наличие коронавирусной инфекции, после чего они рассказали, насколько часто моют руки. Респондентам было предложено выбрать один из пунктов. В первом обозначена низкая частота мытья рук от 5 раз и меньше, во втором указана средняя – от 6 до 10 раз в день. В третьем пункте заявлена высокая частота – более 10 раз.

По результатам работы выяснилось, что гигиеническая процедура со средней частотой уменьшает угрозу заражения коронавирусом на 36%. Более частое мытье рук не приводило к снижению риска инфицирования COVID-19.