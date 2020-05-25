 

Ученые: Обычное мытье рук снижает риск заражения коронавирусом на 36 процентов

25.05.2020, 19:30, Разное

Британские исследователи назвали самый эффективный способ для предотвращения заражения коронавирусом. Идеальной профилактикой оказалось обычное мытье рук.
Результаты нового научного исследования, проведенного сотрудниками Университетского колледжа Лондона, опубликованы на страницах издания Wellcome Open Research. Авторы научной работы провели эксперимент с участием 1 633 человек. Добровольцев протестировали на наличие коронавирусной инфекции, после чего они рассказали, насколько часто моют руки. Респондентам было предложено выбрать один из пунктов. В первом обозначена низкая частота мытья рук от 5 раз и меньше, во втором указана средняя – от 6 до 10 раз в день. В третьем пункте заявлена высокая частота – более 10 раз.

По результатам работы выяснилось, что гигиеническая процедура со средней частотой уменьшает угрозу заражения коронавирусом на 36%. Более частое мытье рук не приводило к снижению риска инфицирования COVID-19.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / В ПФР объяснили, кому положена доплата в 5700 рублей к пенсии

15.04 / Realme выпустит недорогой 32-дюймовый телевизор

02.05 / Борис Джонсон назвал новорожденного сына в честь врачей, излечивших его от коронавируса

25.05 / В Екатеринбурге при падении строительного крана погиб человек

02.04 / В ВОЗ подвергли сомнению эффективность лимона и имбиря против COVID-19

31.03 / Капля позитива: Дженна Дьюэнн с малюткой-сыном на прогулке

14.04 / Мнение: Пилот самолета имеет право паниковать? «Может, и долетим»

05.05 / Мнение: Пожарили шашлыки в центре Питера: «За что нас люди ненавидят?!»

13.04 / Мнение: Любопытно будет сравнить результаты

09.05 / Названы сферы, где повысится зарплата после коронавиуса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска