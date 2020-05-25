 

Вирусолог рассказал о возможной ошибке американских врачей при лечении коронавируса

25.05.2020, 19:30, Новости дня

Американские врачи, в отличие от российских, всех заражённых коронавирусом лечат с помощью аппаратов ИВЛ, сообщил газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии медико-профилактического факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев. По его словам, лечить вирус необходимо в зависимости от симптомов заболевания.

Так как коронавирус нового типа атакует эритроциты, которые в случае поражения теряют способность переносить кислород, из-за чего у больных инфекцией и возникают воспалительные процессы в легких и других органах, американские медики сделали вывод, что COVID-19 не вызывает пневмонию или ОРЗ, и врачи лечат не ту болезнь.

«Американцы действительно лечат неправильно, потому что они всех больных сразу сажают на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Но наши врачи это понимают и отправляют пациентов на ИВЛ в совсем крайних случаях», – говорит Зверев.

Вирусолог объясняет, что одно другого не исключает, если у человека пошла пневмония, это не значит, что ее вообще не нужно лечить, потому что он также болеет коронавирусной инфекцией.

«Да, действительно, вирус поражает эритроциты, поэтому и происходят эти микроизлияния в альвеолах. Но в некоторых случаях пневмония же все равно есть. Просто она не обязательна для всех пациентов с коронавирусом. Поэтому нельзя говорить, что мы лечим неправильно», – подытожил Зверев.

О том, что вирус COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах, а не сами легкие, впервые выявили китайские ученые. Затем результаты исследования подтвердили и специалисты из Италии.



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