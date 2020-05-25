 

Поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» снизилась практически до нуля

25.05.2020, 19:30, Разное

Транспортировка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» свелась практически к нулю. 23 мая на аукционе, на базе которого на данный момент осуществляется поставка газа, продали лишь 4 млн кВт/ч на прокачку энергоресурса в воскресенье, а на следующий день не было зарезервировано вообще никаких мощностей.
По трубопроводу «Ямал – Европа» Германия получает отечественный газ, который до прибытия в конечный пункт назначения пересекает территорию Белоруссии и Польши. Европейские операторы сообщили, что поставки энергоресурса данным путем свелись в понедельник практически к нулю. В пункте Мальнов, который находится на германо-польской границе, транзит начал снижаться еще в выходные дни, достигнув итоговой отметки в 461,468 кВт/ч. Данная цифра в 105 раз меньше объема номинации, хотя еще в начале мая этот показатель варьировался в пределах 17-32 млн кВт/ч. Неделю назад истек срок действия соглашения между Россией и Польшей, по которому осуществлялась транспортировка газа на Запад по трубопроводному участку последней. На данный момент транзит осуществляется по результатам аукционов, организованных компанией Gaz System.

Информация, размещенная на их торговой площадке, говорит о том, что с пятницы на субботу вдвое уменьшилось количество приобретенных поставок сырья. Их число составило 28,5 млн кВт/ч и 12,5 млн кВт/ч соответственно, хотя каждый день доступно более 38 млн кВт/ч. 23 мая цифра снизилась еще больше и находилась на уровне 4 млн кВт/ч, а на следующий день никто не осуществил резерв. Продажа возобновилась лишь к понедельнику, снова поднявшись до 4 млн кВт/ч.



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