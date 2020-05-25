ВОЗ приостановила испытания двух препаратов от коронавируса

25.05.2020, 19:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина как лекарств от коронавируса, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Исполнительная группа временно приостановила использование гидроксихлорохина и хлорохина в рамках испытания солидарности. Лекарства продолжают считаться безопасными для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и малярией», – передает его слова ТАСС.

Ранее президента США Дональда Трампа раскритиковали после того, как он сообщил, что принимает гидроксихлорохин для защиты от коронавируса. Выяснилось, что препарат посоветовал ему личный врач.

Китайские ученые считают, что гидроксихлорохин малоэффективен при лечении инфицированных коронавирусом.